Leggioggi.it - Disabilità, nuovo certificato medico introduttivo al via a Gennaio 2025: cosa cambia

Adottato in attuazione della Legge 22 dicembre 2021 recante delega al Governo in materia di, il Decreto(d.lgs 62 del 3 maggio 2024) in vigore dallo scorso 30 giugno risponde alla riforma prevista dal PNRR, riguardante la definizione della condizione di, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato.L’obiettivo del Decreto numero 62/2024, quale ultimo provvedimento attuativo della legge delega in materia di, è assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di“rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti” (focus pubblicato su “programmagoverno.