Cinque disturbi della bocca come possibili effetti collaterali di farmaci

Leggere attentamente le avvertenze. Quando sentiamo riportare questa frase, parlando di, a volte tendiamo a non dare troppo peso alle parole. Ma invece è importante ricordare che oltre all’effetto terapeutico, alcune molecole attive potrebbe anche influire sulla salute.Niente di grave, sia chiaro. Ma comunque una situazione da tenere presente quando si manifestano stomatiti, problemigengiva,del gusto che magari si fanno riferire ad altre condizioni patologiche. Invece, seppur raramente, questi piccoli problemi possono dipendere da trattamenti in corso. Ovviamente, in caso di comparsa diindesiderati di questo tipo, occorre informare il medico. E farsi dare le indicazioni utili per superare la situazione. ma ecco, in sintesi, cosa può accadere.L’alitosi è un disturbo estremamente frequente che si manifesta con la classica sensazione di alito cattivo.