Zonawrestling.net - AEW/NJPW: Ecco come cambia il match degli Young Bucks a Wrestle Dynasty

La partecipazioneè stato uno dei primi annunci relativi al super evento del 5 gennaio, in cui si sfiderannor provenienti da AEW, ROH,, CMLL e STARDOM. Per i fratelli Jackson, infatti, era previsto untitolato per le cinture di coppia IWGP, detenute da HENARE e Great O-Khan. E benché la loro partecipazione sia confermata, ilha subito unmento.Cinture vacanti e nuovo partnerHENARE infatti ha subito un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dai giochi per un discreto periodo di tempo, costringendo laa rendere vacanti le cinture di coppia, ma Great O-Khan ha voluto comunque rispondere alla sfidaufficializzato dalla, ilsi terrà lo stesso, con O-Khan che lotterà insieme a un partner ancora segreto.