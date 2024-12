Ilfattoquotidiano.it - Una madre filma l’aggressione con il telefonino e fa arrestare il compagno della figlia

Ha impugnato un cellulare e ha cominciato a riprendere ilche la insultava e la maltrattava. Così unaha “salvato” una giovane donna dagli abusi di un 27enne. L’uomo, marittimo, al ritorno dalle lunghe assenze per lavoro accusava la donna di tradirlo.Le liti tra i due culminavano in atti di violenza, anche davanti agli occhi del loro bimbo nato tre anni fa. Stavolta, di fronte all’ennesima aggressione, la suocera ha afferrato il cellulare e cominciato a riprendere le violenze. Intanto i vicini avevano chiamato il numero delle emergenze 112, e i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti. È tutto avvenuto a Torre del Greco, in provincia di Napoli.Lui, hanno ricostruito gli investigatori, imponeva alla compagna 25enne di non incontrare amiche, di isolarsi.