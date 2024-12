Torino, la proposta di tassare di più le case vuote divide la città. Ma è già realtà in mezza Europa

Leggi su Open.online

E se per contrastare il caro affitti si mettessero sul mercato i milioni diche ci sono in Italia? A suggerire la soluzione sono gli attivisti di Vuoti a rendere, una campagna che mira a restituire alla comunità gli alloggi di edilizia pubblica e privata che non vengono utilizzati. A, l’iniziativa è riuscita a raccogliere più di tremila firme, sfociate in una delibera di iniziativa popolare che sarà discussa in consiglio comunale. Tra le proposte più dibattute della campagna c’è quella di censire,e – in ultima istanza – requisire lesfitte e non utilizzate inda almeno due anni. «La persistente inerzia di proprietari “censiti e diffidati”, creando costi sociali intollerabili, giustificherà sanzioni sia in ambito fiscale, sia sotto forma di restituzione dell’alloggio sfitto alla», si legge sul sito di Vuoti a rendere.