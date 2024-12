Ilnapolista.it - Manchester United sempre più nel baratro: si dimette il ds Ashworth dopo cinque mesi (The Athletic)

Ilnon riesce a superare la crisi profonda. Avevano ingaggiato Ruben Amorim come allenatore per tentare la risalita in campionato, ma ieri hanno perso contro il Nottingham Forest, registrando la seconda sconfitta consecutiva in Premier League. E arriva una batosta anche dalla dirigenza: Danha lasciato il suo ruolo di direttore sportivo delsoli, come riportato da The, siil dsLa testata sportiva del NY Times riporta:L’addio diè stato concordato con un incontro con l’amministratore delegato Omar Berrada all’Old Traffordla partita di Premier contro il Nottingham Forest. Sir Jim Ratcliffe è stato fondamentale per la separazione; è una mossa che non farà piacere allo staff dello, data l’importanza del ds nel tentativo di rimodellare il club.