Iltempo.it - La finta protesta della sinistra per ricoprire Stellantis di soldi e altri aiuti

Perdersi mai. Che poi per dirla con le strofe di un'altra celebre canzone: «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Come quelli che impegnano Elly e Giuseppi, con l'affidabile supervisione del numero unoCgil, per dimenticare i disastri dinegli stabilimenti italiani, «ci vuole coraggio, e tanto troppo amore». In pratica non disturbare il manovratore, soprattutto se l'autista spericolato è anche l'editorestampa fiancheggiatrice, e gli amici, come si sa, non vanno mai lasciati soli, soprattutto nel momento del bisogno. Così dopo il lungo sonno di questi anni, il campo largo ha scoperto all'improvviso la crisi delle quattro ruote. Sia il leader del M5S (lunedì) che la segretaria del Pd (venerdì) hanno reagito allo stesso modo: sono andati a Pomigliano ad offrire la solidarietà ai lavoratori (solo alla Trasnova che si occupa di logistica97 licenziati).