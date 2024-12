Bergamonews.it - Il Volley Bergamo non delude: 3-0 a Cuneo, sesta vittoria stagionale

Treviglio. Lo scorso anno le vittorie erano state 5 in 26 partite per un totale di 19 punti, quest’anno sono già 6 in 12 giornate, con un bottino di 18 punti accumulati e un piazzamento piuttosto stabile in zona playoff. Il1991 schiantandoper 3-0 al PalaFacchetti ha messo un altro mattoncino in una stagione che sta regalando non poche soddisfazioni e prospettive sempre più rosee. Come la matematica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.“E’ arrivato il momento di fare risultato”. Così aveva profetizzato Carlo Parisi prima dell’avvio del match. E le sue ragazze danno la risposta che il coach cercava. Anche senza Ashley Evans, rientrata negli Stati Uniti per motivi personali. Con la palleggiatrice americana fuori dai giochi, il coach affida la regia a Roberta Carraro.