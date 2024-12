Secoloditalia.it - Il Quinto Quarto – Roma

IlVia Flaminia, 638 – 00191Telefono: 06/3338768Sito Internet: www.il.itTipologia:naPrezzi: antipasti 7/13€, primi 11/16€, secondi 15/22€, dolci 6/7€Chiusura: Domenica. A pranzoOFFERTAQualche luce in più a dissipare alcune ombre nelle visite effettuate quest’anno al, simpatica osteria ormai da diversi anni di stanza a Collina Fleming, dopo l’inagibilità della location originaria di Ponte Milvio. Nel menù, composto da una parte fissa e da una proposta del giorno, convivono piatti della tradizionenesca con altre preparazioni più originali, per piatti mediamente soddisfacenti anche se non privi di imprecisioni, come nel caso delle buone polpette di bollito proposte con una salsa verde inopportunamente rivisitata, frullata con il minipimer con un uovo messo a crudo come in una maionese.