Inter-news.it - Correa, ingresso positivo e banco di prova superato in Inter-Parma

Leggi su Inter-news.it

Joaquinè stato inserito da Simone Inzaghi nel secondo tempo di, match vinto dai nerazzurri 3-1. La sua prestazione ha ricalcato quanto di buono si era già visto a Verona.LA DECISIONE – Joaquinha finalmente fatto il suo esordio a San Siro, in questa stagione, con l’al 70’ di. Se si analizza il contesto in cui è arrivato il suo esordio stagionale, ossia in quello stadio nel quale il Tucu era abituato a fischi e mugugni del pubblico a ogni sua giocata, allora si comprende quanto questa prestazione sia stata ancora più importante di quella di Verona. In quel caso sono arrivati il gol e due assist, con annessa traversa nel secondo tempo, ma senza il “peso” di dover dimostrare qualcosa dinanzi ai propri tifosi.e uno step fondamentale in: ora si può guardare diversamente al futuroLA PRESTAZIONE – Entrato al posto di Marcus Thuram negli ultimi 20 minuti dell’incontro,ha affrontato sin dall’inizio il match con la mentalità giusta.