Ilrestodelcarlino.it - Calendario partite della Lube al Mondiale per Club: debutto contro Foolad Sirjan

In virtù del fuso e ricordando che rispetto alle comunicazioni originali gli orari degli incontri sono stati poi modificati, ecco ildellealper. I biancorossi debutteranno alla Sabiazinho Arena Tancredo Neves di Uberlandia martedì alle 17.30 italiane per la prima gara del girone A,gli iraniani del. Il giorno dopo di nuovo in campo, stavolta alle 21 per affrontare i padroni di casa del Praia C. Quindi terza e ultima sfidaprima fasegli egiziani dell’Al Ahly a mezzanotte e mezza del 14, insomma nella notte tra venerdì e sabato. In caso di qualificazione in semifinale come prima classificata – cosa assai probabile – laincrocerà la seconda del gruppo B. Civitanova avrà pochissimo riposo perchè la partita si giocherà alle 17.