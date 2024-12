Romadailynews.it - Villa Pamphilj: presentati i lavori di riqualificazione del parco

Iniziati i progetti di restauro e valorizzazione di, tra fondi giubilari e collaborazioni con il Terzo settore.Roma, 7 dicembre 2024 –, uno dei principali polmoni verdi della Capitale, sarà interessata da una vasta opera digrazie a fondi del PNRR Caput Mundi e giubilari 2025. Durante un evento al Casale dei Cedrati, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha illustrato gli interventi previsti per il, che si estende per 184 ettari, rappresentando uno dei luoghi più suggestivi del sistema delle ville storiche di Roma.Tra gli interventi principali spicca il recupero di 2.700 metri di percorsi pedonali, con ripristino dei piani e miglioramento del sistema di drenaggio delle acque. Grande attenzione sarà data alla componente vegetale: 160 nuovi pini (Pinus Pinea) e altrettanti lecci (Quercus ilex) verranno piantati per sostituire alberi malati e rinforzare il patrimonio arboreo.