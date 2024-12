Ilrestodelcarlino.it - Serie B2 femminile: Megabox sfida De Mitri Fermo in un derby cruciale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

B2. Laoggi alle 16,30 gioca unche è anche un testacoda sul campo della prima in classifica, la De. Le tigri sono a caccia dei primi punti, ma al di là del risultato, cercano conferme sul piano del gioco. Così l’allenatore Matteo Costanzi: "La partita è obiettivamente difficile, ma proprio per questo mi aspetto dalle mie atlete che scendano in campo con leggerezza e senza alcuna pressione. Non abbiamo niente da perdere, tutto ciò che faremo di buono sarà importante: non cerchiamo il risultato come primo obiettivo, ma la crescita tecnica e il riscontro del tanto lavoro in palestra che svolgiamo ogni settimana". La Battistelli Blu Volley Pesaro (foto) è in silenzio stampa a seguito dei risultati negativi incassati. Oggi alle 17,30 è impegnata in trasferta a Massa Lombarda.