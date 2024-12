Quotidiano.net - Notre Dame, l’inaugurazione in diretta: il simbolo di Parigi riapre al mondo

Leggi su Quotidiano.net

, 7 dicembre 2024 -oggial. La cattedrale di- devastata da un incendio nell’aprile 2019 - verrà dunque riaperta dopo 5 anni davanti agli occhi di tutto il. I capi di Stato e di governo presenti - tra gli altri il presidente dell’Ucraina, Zelensky e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ci sarà invece papa Francesco - saranno accolti dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla first lady, Brigitte, sul sagrato. Sullo sfondo di un fine settimana sfarzoso, diviso tra cerimonia laica e religiosa, la crisi politica dopo la caduta del governo Barnier. epa11762096 The scaffolding on a rear facade of thede Paris cathedral, ahead of its official reopening ceremony, in Paris, France, 07 December 2024. Thede Paris Cathedral reopens on 07 December after nearly six years of renovation work following its destruction by a fire on 15 April 2019.