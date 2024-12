Lanazione.it - “Mine vaganti“ lungo le strade. Ubriachi o drogati al volante. Ritirate patenti, auto e motorini

. Nonostante questo aldiche, in queste condizioni, diventano delle vere e proprie potenziali "armi" se non gestite nel pieno delle proprie facoltà. Non a caso, i carabinieri di Todi, intervenuti per due incidenti, fortunatamente senza il coinvolgimento di altri mezzi, hanno potuto accertare che i conducenti, di 30 e 25 anni, erano entrambi positivi all’alcoltest, uno con 1,38 grammi per litro, l’altro con 0,89%. A entrambi è stata ritirata la patente. A San Giustino, invece, un 35enne straniero, dopo essere caduto con il suo ciclomotore, è stato sottoposto ad accertamento sanitario, permettendo di accertare la possibile causa dell’incidente stesso: era ubriaco, con un tasso alcolico di 2,73 grammi per litro. Il mezzo è stato sequestrato, ritirata la patente.