Immacolata Concezione, il significato e perché si festeggia l'8 dicembre

Roma, 72024 – Al di là delle abitudini di shopping di milioni di italiani, che in questa data di festa ne approfittano per fare i loro regali di Natale, l’dell’8è ovviamente anche e soprattutto una ricorrenza cristiana, nonché una delle più rilevanti in assoluto del calendario religioso (con una storia secolare alle spalle). Gli scritti religiosi ci raccontano infatti di come Maria di Nazareth, madre di Gesù, fu preservata dagli effetti del peccato di Adamo (di solito chiamato "peccato originale") fin dal primo istante della sua. Da qui, per l’appunto, il concetto diche ancora oggi il clero tramanda. Cosa si intende conSebbene vari testi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento siano stati citati a sostegno di questa dottrina, sembra che essa sia sorta da una generale accettazione, nella Chiesa primitiva, della santità intrinseca di Maria.