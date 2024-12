Secoloditalia.it - Gualtieri sotto attacco. Gioventù nazionale contro lo scempio di Fontana di Trevi: “Roma non è un Luna Park”

Leggi su Secoloditalia.it

I ragazzi disono scesi in piazza aper manifestarele barriere e le impalcature che il sindaco di, il dem Roberto, ha deciso di posizionare sulladi. I militanti del movimento giovanile di destra non ci stanno ed espongono le proprie ragioni anche attraverso un volantino fronte-retro che viene distribuito in lingua italiana e inglese dal titolo “No adia Pagamento”. “Quello che si prospetta per la città diè raccapricciante”, si legge nel foglio. I ragazzi hanno poi appeso uno striscione alla passerella con su scritto “si trasforma.in un”, mentre il presidente diFrancesco Todde ha definito l’ultima mossa di“l’ennesimo sfregio alla bellezza e alla storia di”.le barriere adiSlogan e cori urlati al megafono e volantini per mettere nero su bianco la contrarietà al provvedimento comunale.