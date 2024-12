Infobetting.com - Groningen-Zwolle (domenica 08 dicembre 2024 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

hanno fatto bene negli ultimi tempi avendo raccolto sei punti nelle ultime tre giornate, frutto di due vittorie casalinghe a testa. Considerando che le sconfitte sono arrivare rispettivamente contro PSV, per 5-0, e Ajax per 2-0, due club oggettivamente superiori, c’è davvero di che essere soddisfatti per entrambi gli allenatori. La classifica .InfoBetting: Scommesse Sportive e