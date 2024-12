Ilrestodelcarlino.it - Censimento fenicotteri: aumento nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

COMACCHIOIl recentenell’area deltizia conferma il trend indei. A confermarlo sono i primi numeri resi noti a seguito dell’ormai consueta attività annuale che è stata svolta nella mattinata dello scorso 3 dicembre, nel corso della quale sono stati censiti ipresenti nelle zone umide del Nord Adriatico. In attesa dei dati complessivi, vengono anticipati alcuni dei risultati per l’dove ilè stato organizzato da AsOer (Associazione ornitologi dell’) Odv in collaborazione con ildeldel Po. Al rilevamento hanno partecipato sessantadue rilevatori suddivisi in squadre, coordinati da Andrea Ravagnani, che hanno visitato contemporaneamente tutte le zone umide frequentate dainegli ultimi mesi.