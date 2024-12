Lanazione.it - Viareggio, allarme al deposito di Sea Ambiente. Trovato un razzo, evacuato l’intero parco mezzi

, 6 dicembre 2024 – Come ci sia piovuto, in via dei Comparini, quel, che pare fosse appartenuto all’Esercito Italiano (almeno secondo quanto riporta l’etichettatura), per il momento resta un mistero. Di certo c’è che è stato rilì mercoledì: adagiato su un pilastro nel parcheggio di proprietà di Sea, ma utilizzato come ricovero anche per idi Sea Risorse e per quelli del cantiere comunale. Dunque un luogo chiuso, ma non inaccessibile. E sì, particolarmente trafficato. A fare la particolare scoperta è stato proprio un operatore addetto all’auto, che – dopo aver notato l’oggetto, si è avvicinato, incuriosito dalla sua sagoma, e dai richiami vagamente bellici – ha fatto scattare l’. E così sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di, che per ragioni di sicurezza hanno subito ordinato lo sgombero dell’area e quindi sigillatoperimetro “rosso”.