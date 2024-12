Metropolitanmagazine.it - Street art e passerella si uniscono a Milano nel Diesel Global Street Art Project

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un progetto lodevole, un’idea originale che solo un brand comepoteva creare. Si chiamaArt, ed è una vera e propria call for artist che ha avuto luogo in uno dei luoghi più iconici di, il BASE, da sempre crocevia e raduno dell’arte contemporanea nella città meneghina. Così, nello spazio di 12.000 metri quadrati, writers di tutto il mondo si sono radunati per creare un’unica tela, che farà da sfondo alla prossima sfilata del brand.chiama writers da tutto il mondo a realizzare un’opera che unisce arte e modaL’evento si è svolto il 3 dicembre, in uno spazio appunto iconico e punto di riferimento per l’arte contemporanea. Ed è proprio quello lo scopo dell’evento: riunire il più grande collettivo di arte urbana al mondo. Dai principianti alle leggende, il progetto ha permesso agli artisti di dare libero sfogo a creatività, ma soprattutto alla loro tecnica.