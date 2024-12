Sbircialanotizia.it - Salute, Leonardi (Ministero Salute): “Solo nella circolarità possiamo avere un migliore approccio alla tutela della nostra salute, però c’è bisogno di consapevolezza dei cittadini”

Leggi su Sbircialanotizia.it

“Iniziative come One Health ci fanno capire quanto è importantequestoa livello di opinione pubblica, c'è l'attenzioneumana ma anche a quella dei nostri animali domestici e di allevamento, all'ambiente, e all'ecosistema” ha detto Giovanni, Capo Dipartimentoumana,animale e dell'ecosistema (One Health) e dei .