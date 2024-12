Anteprima24.it - Regolamento bed e breakfast: ok unanime in Commissione turismo

Tempo di lettura: < 1 minuto"Abbiamo approvato in Commissione Patrimonio e Turismo il regolamento comunale per l'attività di bed e breakfast, ora andrà all'esame del Consiglio comunale. Ringrazio i consiglieri per l'ok", lo scrive in una nota il presidente Antonio Picariello. "Tra gli articoli che compongono il disciplinare, vorrei evidenziare il quinto che al comma quattro prevede che le unità immobiliari oggetto di locazione, per finalità turistiche, dovranno essere munite di requisiti di sicurezza degli impianti e dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio. Un obbligo di questo tipo serve ad evitare terribili tragedie, come quella accaduta recentemente a Napoli", conclude Picariello.