Quotidiano.net - Malattia X in Congo: l’Italia alza il livello di allerta negli aeroporti

Roma, 6 dicembre 2024 –ildia seguito dellamisteriosa inche si sta diffondendo rapidamente e che avrebbe fatto già centinaia di vittime nel paese centrafricano.ine porti Fra le prime misure ci sarà dunque una maggiore attenzione nei confronti delle condizioni di salute di chi arriva dalo chi ha recentemente viaggiato nel paese africano. Le Usmaf – gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, che si occupano del controllo sanitario su passeggeri e merci –, sono statete anche se non esistono voli diretti. Non c'è nessun allarme per l'Italia, ma le Usmaf - come accade in tempi di globalizzazione e di mobilità internazionale - hanno ricevuto la comunicazione su quanto sta accadendo ine sugli eventuali sviluppi da parte delle autorità sanitarie internazionali.