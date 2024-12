Inter-news.it - FOTO – Inter-Parma, svelata la maglia dei padroni di casa! Ecco qual è

Leggi su Inter-news.it

è la partita che apre la quindicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 18.30 a San Siro. Quasi tutto pronto al Meazza, dove dallo spogliatoio dei Campioni d’Italia vienelaSFIDA IMPORTANTE –apre ufficialmente la giornata di Serie A numero 15. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla partita contro la Fiorentina, rinviata a data da destinarsi per il malore accusato da Edoardo Bove, sa di non poter perdere punti in attesa che scenda in campo la capolista Napoli. Proprio per questo il tecnico piacentino conferma in blocco lo stesso undici visto per soli 17 minuti al Franchi. Ancori assenti Francesco Acerbi e Benjamin Pavard mentre recupera Carlos Augusto.ladi Lautaro Martinez e compagni– San Siro è quasi tutto pronto per questo anticipo, sfida speciale per Marcus Thuram che affronta il passato di suo padre Lilian nonché la squadra della città in cui è nato ventisette anni fa.