Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

su Rai 3, 6 dicembreè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 6 dicembre 2024.Il caso Orlandi, con importanti e inedite testimonianze. È l’inchiesta che apre il nuovo appuntamento con “”. Consi confronta Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. A seguire, obiettivo sui limiti del dispositivo antistalking tra falsi allarmi, tempi di risposta lunghi, perdita di segnale Gps, batterie che si scaricano. Infine, spazio a un reportage sulla diffusione delle armi in Italia, tra chi fa collezionismo, sport e difesa personale.