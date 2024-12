Formiche.net - Congo, massima allerta per una misteriosa malattia. L’opinione degli esperti

La Repubblica democratica delè in stato didopo l’esplosione di un focolaio di unache ha causato decine di morti e centinaia di contagi nella provincia di Kwango. Secondo i dati più recenti, sono stati registrati almeno 71 decessi, mentre i casi sospetti superano i 380, con un’alta incidenza tra i bambini sotto i cinque anni. “Siamo in” ha affermato il ministro della Salutelese Samuel-Roger Kamba durante una conferenza stampa nella capitale Kinshasa.I SINTOMII sintomi osservati comprendono febbre alta, tosse, mal di testa e un’anemia severa, ma l’origine del patogeno rimane sconosciuta. “Non possiamo sottovalutare la gravità di questo tipo di focolai, specialmente quando l’agente infettivo non è ancora stato identificato e ci sono segnali atipici, come l’anemia, che richiedono ulteriori indagini”, commenta a Formiche Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio.