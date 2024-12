Thesocialpost.it - Tiburtina, 19enne travolto da un’auto: è in ospedale in condizioni critiche

Un giovane di 19 anni è gravemente ferito e ricoverato indopo essere stato investito damobile mentre stava attraversando la strada sulla via, nel comune di Guidonia Montecelio, a nord-est di Roma. Il giovane, colpito daguidata da una donna, è stato inizialmente portato all'di Tivoli e successivamente trasferito a Roma, dove le suesono.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30 di ieri sera, mercoledì 4 dicembre, vicino al numero civico 169 della, a Bivio di Guidonia. Il ragazzo, di origine romena e residente nelle vicinanze, è stato investito da una Fiat Punto guidata da una donna di 28 anni che viaggiava in direzione di Tivoli. L'incidente si è verificato mentre il giovane attraversava la strada sulle strisce pedonali, in prossimità di una fermata del bus Cotral.