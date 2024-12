Tvpertutti.it - Perché Teo Mammucari ha abbandonato Belve? Ecco cosa è successo davvero

L'intervista di Teo, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, si è trasformata in un vero colpo di scena. Durante la registrazione, avvenuta negli studi televisivi Fabrizio Frizzi, il conduttore ha lasciato lo studio visibilmente infastidito dalle domande incalzanti della giornalista. L'episodio, che ha lasciato di stucco il pubblico presente, è avvenuto pochi minuti dopo l'inizio dell'intervista, programmata per la puntata del prossimo 10 dicembre 2024.Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui DavideMaggio.it e il Corriere della Sera, Teonon avrebbe retto la pressione delle domande tipiche di Francesca Fagnani, conosciuta per il suo stile diretto e talvolta spietato. L'intervista sarebbe durata appena cinque minuti, prima che il conduttore si alzasse e lasciasse lo studio.