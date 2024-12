Bergamonews.it - Per rinnovare il parco veicolare la Koiné Transport di Levate acquista 100 camion Man Tgx 18.520

. Peril propriola, azienda di trasporti con sede a, ha scelto dire 100 Man Tgx 18.520. Al momento della foto ufficiale tra Paolo Toccafondi, membro del consiglio d’amministrazione die presidente della controllata, e Marc Martinez, managing director di Man Truck & Bus Italia, erano solo cinque i trattori stradali a fare da sfondo, perché gli altri erano già tutti operativi sulle strade italiane ed europee.“La scelta di affidare a Man la metà della nostra flotta si basa su una serie di valutazioni, a cominciare dall’esperienza positiva e l’affidabilità dei primi 50 TGX che i nuovi vanno parzialmente a sostituire –spiega Lucio Manuzzato, ad di-. Abbiamo poi apprezzato la competenza e disponibilità delle officine Man in Italia e in Europa, gli elevati standard di sicurezza e, ultimo ma non certo per importanza, l’apprezzamento dei nostri autisti che hanno promosso le nuove cabine e il loro comfort.