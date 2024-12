Amica.it - Olly annucia il nuovo singolo e nuove date. E si prepara per Sanremo 2025

(askanews) – Grande successo per le due tappe milanesi del Lo rifarò, lo rifaremo tour 2024 –di, entrambe hanno fatto registrare il tutto esaurito. Il tour conta già 25 appuntamenti completamente sold out. Il cantautore porta sul palco tutta la sua autenticità ed energia, tra pezzi delalbum Tutta vita, che ha conquistato il disco d’oro, e i brani più amati della sua carriera.A pochi giorni dalla notizia del ritorno disul palco diper la 75esima edizione del Festival, il cantautore genovese ha annunciato l’uscita del prossimovenerdì 6 dicembre, si tratta di Quei ricordi là, già amatissima traccia dell’ultimo album e inserita in scaletta.Il tour proseguirà a Firenze (Teatro Cartiere Carrara – 5 dicembre sold out), Venaria Reale – TO (Teatro Concordia – 9 e 12 dicembre sold out), successivamente sarà a Padova (Hall – 13 e 17 dicembre sold out), Bologna (Estragon – 14 e 16 dicembre sold out), Pozzuoli – NA (Duel Club – 19 dicembre sold out) per poi concludere questa prima parte del tour con trea Roma (Hacienda – 20, 21 e 22 dicembre sold out).