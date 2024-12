Lanazione.it - Nicola Leprai e Martina Restuccia terzi al campionato del mondo

Arezzo, 5 dicembre 2024 – “I ballerini aretiniaggiungono al loro già ricco palmares il terzo posto ai campionati deldi danza sportiva, che si sono tenuti a Samorin, in Slovacchia. I due neo medagliati, che a seguito della vittoria della Supercoppa organizzata dalla Federazione Italiana per la danza sportiva avevano acquisito il diritto a partecipare ai mondiali, hanno gareggiato nella categoria Showdance Latin Professional Division esibendosi con il loro ‘Yin Yang’, un vero e proprio show a metà tra la filosofia e la danza. Desidero dunque congratularmi con loro, per questo nuovo successo nell’ambito di una disciplina molto praticata ad Arezzo, che rende orgogliosa ancora una volta la città. A, alla scuola di danza Arcobaleno Arezzo dove i ballerini si allenano e insegnano, e al coreografo Gianni Santucci che ha seguito i due campioni in questo percorso, vanno le più vive congratulazioni da parte dell’amministrazione comunale”.