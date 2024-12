Metropolitanmagazine.it - Maria Laura Rondanini: chi è la moglie di Silvio Orlando: “Abbiamo un rapporto morboso”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’attriceè ladi. I due attori si sono sposati il 6 ottobre 2008 a Venezia. “Avevo appena vinto la Coppa Volpi alla Mostra del cinema e in un’intervista in diretta al Tg5 ho detto che ci saremmo sposati lì, a Venezia, il mese dopo. Non c’era niente di programmato in realtà. Volevo farle una sorpresa”, ha raccontato l’attore a Vanity Fair, spiegando la scelta di sposarsi in Laguna. Il matrimonio è stato officiato dal sindaco di allora Massimo Cacciari. I due attori sono inseparabili, come ha confessato: “Io la chiamo “Cento passi”, perché appena mi allontano mi chiama, mi chiede dove sono e cosa faccio. In 21 anni saremo stati separati un mese. Forse è un mododi vivere ilma è il nostro”. La coppia non ha avuto figli.Nel corso del lungo dialogo con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,ha parlato anche dell’amore con la, che definisce i suoi “100 passi”: “Era un modo per sintetizzare il nostro