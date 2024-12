Lazio-Napoli primo round in Coppa Italia | Baroni cambia la squadra Conte verso la rivoluzione

Leggi su Sportface.it

Antoniorivoluziona totalmente la, Marcosi ‘limita’ arla, anche se probabilmente senza assenze forzate anche il tecnico biancoceleste si sarebbe spinto a schierare un undici tutto nuovo come il collega napoletano., match degli ottavi di finale di, inizia con queste premesse. La competizione nazionale piace a tutti, ma un big match agli ottavi di finale è qualcosa di inedito, non previsto, che spinge gli allenatori a fare ragionamenti e scelte difficili. Sefosse stata una semifinale, probabilmente le mosse sarebbero state diverse, ma in questo momento della stagione nessuno vuole rischiare. Ecco quindi che gli 11 a scendere in campo allo stadio Olimpico (ore 21) saranno ben diversi da quelli che solitamente prendono parte al campionato.