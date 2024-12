Liberoquotidiano.it - La Cassazione ha riaperto il processo a Davigo: cosa può accadere adesso

Ci sarà un nuovodi Appello bis per l'ex componente del Csm e magistrato simbolo del pool di Mani Pulite Piercamillo, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dei verbali resi dall'avvocato Piero Amara sulla cosiddetta “Loggia Ungheria”. I giudici della Sesta Sezione Penale dellahanno infatti annullato ieri con rinvio la parte della sentenza d'appello che riguarda la rivelazione a terzi dei verbali, mentre hanno dichiarato irrevocabile la responsabilità per quanto riguarda la condotta contestata in concorso. Il nuovod'Appello si terrà dunque davanti a un'altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Lo scorso sette marzo i giudici della Corte d'Appello di Brescia avevano condannato il magistrato, ora in pensione, a un anno e tre mesi (pena sospesa) esattamente come avvenuto in primo grado.