Game-experience.it - Infinity Nikki, Infold Games celebra il lancio con dei codici per ottenere risorse ed oggetti gratis

Leggi su Game-experience.it

Da oggi è disponibile in tutto il mondo, gioco free to play scaricabile (ovviamente gratuitamente) su PlayStation 5, PC e dispositivi mobile, consentendo ai fan di vivere una nuova avventura dove è importante risolvere dei puzzle attraverso l’utilizzo di vestiti specifici. Precisiamo che il titolo è approdato sul mercato con tutta una serie di, grazie ai quali è possibileed.Scopriamo quindi qui di seguito iper le ricompense gratuite a tempo limitato di1205 Scade il 19 dicembre alle ore 03:00 Regala 20 Revelation CrystalBDAYSURPRISE Scade l’1 gennaio 2204 alle ore 23:00 Regala 126 DiamantiGIFTFROMMOMO Scade il 31 dicembre 2024 alle ore 17:00 Regala 80 DiamantiGIFTTOScade il 31 dicembre 2024 alle ore 17:00 Regala 90 DiamantiDISCORDSTYLIST Scade il 5 dicembre 2025 Regala 50 Threads of Purity e 15.