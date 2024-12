Ultimouomo.com - In Italia si pressa di meno?

Leggi su Ultimouomo.com

Mancano poche giornate alla fine del girone d'andata e la stagione calcistica sta entrando nel pieno. I rapporti di forza tra le squadre ine in Europa si vanno via via delineando, la Champions League sta per entrare in quel momento in cui si iniziano a fare i calcoli su classifiche e combinazioni di risultati.Proprio le sfide europee hanno creato, come ogni anno, polemiche e discussioni su quanto il calciono sia allenante, fisico e intenso per poter essere all’altezza delle principali squadre degli altri tornei. Per Natale perché non regalare un abbonamento a Ultimo Uomo? Scartato troverete articoli, podcast e newsletter esclusive che faranno felici i vostri amici impallinati di sport. Fabio Capello, negli studi di Sky Sport, dopo la sconfitta interna della Juventus contro lo Stoccarda ha commentato: «Il calciono va troppo piano.