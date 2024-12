Romadailynews.it - Cina: aumento turisti stranieri grazie a politica esenzione visto (1)

Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Deibritannici posano per una foto al Parco Tiantan (Tempio del Cielo) di Pechino, capitale della, oggi 5 dicembre 2024. L’espansione delladidale’ un traguardo nel cammino dellaverso una maggiore apertura e dimostra anche la sua fiducia sul palcoscenico globale. Ad oggi, 38 Paesi godono dell’accesso unilaterale senzae il soggiorno massimo per i visitatori e’ stato esteso a 30 giorni a partire dal 30 novembre. Nel terzo trimestre del 2024, il numero dientrati inha raggiunto gli 8,186 milioni, con undel 48,8% su base annua.Tra questi, 4,885 milioni sono entrati insenza, con un incremento anno su anno del 78,6%. Il “China Travel” consente al mondo di apprezzare in modo diretto i risultati dello sviluppo della modernizzazione cinese e di sperimentare il fascino di cultura, nuovi panorami e tecnologie rivoluzionarie della, nonche’ la bella vita dei cittadini urbani e rurali cinesi e il progresso ecologico nel Paese.