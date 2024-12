Tvplay.it - Boom Juve, colpo da 30 milioni: salti di gioia per Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

Lantus pianifica le mosse in vista del mercato invernale. Pronto unda 30può esultare.Sarà una sessione invernale del mercato scoppiettante per lantus. Tante, infatti, le operazioni che il club conta di concretizzare ad inizio anno al fine di rinforzare la rosa in vista di una seconda parte di stagione ricca di impegni di alto livello. La priorità, in tal senso, consisterà nel prendere almeno un difensore capace di giocare sia nel ruolo di centrale che in quello di terzino sinistro. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Antonio Silva non utilizzato dal Benfica nelle ultime 5 gare affrontate. I colpi, poi, non termineranno di certo qua.da 30diper– TvPlay.it (LaPresse)Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ad esempio, ha iniziato a valutare in termini concreti l’idea di regalare aanche un attaccante.