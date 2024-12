Notizie.com - Abbandonata dalla badante, 90enne salvata dai carabinieri: i militari cucinano per l’anziana. La vicenda in provincia di Napoli

Un’anziana di 90 anni è stata lasciata al suo destino da unache l’ha improvvisamente: l’intervento dei.Da due giorni non mangiava, completamentea sé stessa. A salvarla lain sedia a rotelle i, cui era giunta la segnalazione di uno dei figli della donna che vive in un’altra regione.dai: iper. LaindiFOTO) – Notizie.comLa, che ha visto imettersi anche ai fornelli per cucinare un pasto aldonna, si è svolta nelle scorse ore a Casalnuovo, indi. Al momento ci sono indagini in corso per capire i motivi che hanno portato la, una donna originaria dell’est Europa, a lasciare due giorni fain casa da sola.