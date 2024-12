Unlimitednews.it - Snam celebra l’arte e la sostenibilità nel contest “Disegnando il futuro”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –e lacon ilil”, nato per raccontare in forma artistica il ruolo dell’azienda nella transizione energetica. Lanciato lo scorso luglio, ha coinvolto in poche settimane oltre 160 illustratori chiamati ad interpretare graficamente il percorso di transizione intrapreso daverso unsostenibile, sicuro e inclusivo. Una giuria di esperti qualificati, composta da Enrico Fornaroli, docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Andrea Moccia, fondatore e direttore editoriale di Geopop, Patrizia Musso, docente di Storia e linguaggi della pubblicità all’Università Cattolica di Milano, ed Emiliano Ponzi, illustratore e artista visivo, Eleonora Treppiedi, graphic designer e illustratrice, ha valutato insieme a Stefano Agnoli, Executive Director Communication & Media Relations di, e Teresa Girardi, Director Marketing & External Communication, le tante opere ricevute.