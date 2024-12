Panorama.it - Scuola, energia, Lep: l’autonomia cambia così

Con le motivazioni che ha emesso la Corte Costituzionale sui ricorsi presentati dalle Regioni alla legge suldifferenziata, si ha definitivamente chiaro che la Consulta non ha bocciato la riforma voluta dal ministro Roberto Calderoli. Anzi. Si tratta probabilmente del più fulgido esempio di come i poteri dello Stato possano virtuosamente lavorare insieme per migliorare una riforma che non solo non è stata bocciata, ma che può e deve essere migliorata sotto alcuni aspetti. Non a caso il ministro ieri era soddisfatto: «È la conferma che la strada intrapresa dal governo e dal Parlamento per l’attuazione deldifferenziata è giusta», ha detto. «Sono grato alla Corte di avere sottolineato ancora chedifferenziata costituisce uno strumento che premia l’efficienza delle amministrazioni, non produce divari territoriali e penalizza l'inefficienza».