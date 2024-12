Donnapop.it - Lulù Selassié si difende dall’accusa di stalking: «Bortuzzo l’ha ingannata», ecco cosa dice l’avvocato

e Manuelsono protagonisti di una storia impensabile: l’ex gieffino ha denunciato perla Principessa etiope, conosciuta nella casa del GF Vip 6.Maè successo? A quanto pare, non accettando i rifiuti del nuotatore e la conseguente fine della loro relazione,avrebbe iniziato a minacciare di morte l’ex fidanzato, dichiarando di volerlo uccidere e di uccidersi poi a sua volta. Ancora, poi, la Principessa avrebbe pedinato Manuelin giro per il mondo, mentre lui si trovava all’estero per via delle sue competizioni sportive.I fatti, c’è da chiarire, risalgono al 2022, ma la denuncia è emersa solo ora.sarebbe in attesa di giudizio e la prima udienza dovrebbe tenersi nei prossimi mesi, al Tribunale di Roma. Nel frattempo l’ex fidanzata didovrà indossare un braccialetto elettronico per confermare di essere a debita distanza dal nuotatore.