Iodonna.it - Le acque della Laguna si preparano a riflettere una nuova storia, destinata a riscrivere il futuro della più prestigiosa manifestazione d'arte contemporanea al mondo. Per la prima volta nei suoi 127 anni di storia, la manifestazione sarà guidata da una curatrice africana

È una nomina che segna un momento storico per l’mondiale: per lanei127, la Biennaledi Veneziadiretta da una. Koyo Kouoh, figura di spicco nel panorama artistico internazionale e attuale direttrice dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa di Città del Capo, è stata scelta per guidare la 61esima edizioneveneziana. Biennale2024, undi stranieri per un presente diverso X Koyo Kouoh, laBiennale di VeneziaLa nomina, primo attopresidenza di Pietrangelo Buttafuoco, riflette un cambiamento profondo neldell’, dove nuove voci e prospettive stanno ridisegnando gli equilibri culturali globali.