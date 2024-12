Ilgiorno.it - La classe dei Les Votives, la voce magnetica di Mimì, l’energia dei Patagarri: chi può vincere X Factor 2024?

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Il grande giorno alla fine è (quasi) arrivato. Chi vincerà la finale di X? Quest’anno la serata conclusiva sarà più lombarda che mai: tre finalisti su quattro arrivano da Milano e dalla Brianza. A contendersi la vittoria saranno le due band milanesi della squadra di Achille Lauro, Ie i Les, la 17enne di Usmate Velate (Monza e Brianza)Caruso e Lorenzo Salvetti. I tre lombardi in gara Nella semifinale Isono stati i più votati nella manche con l’accompagnamento dell’orchestra e loro – i veri underdog di questa stagione – sono per molti in pole position per vittoria finale (e hanno un inedito molto potente che potrebbe risultare decisivo). Lauro, che per primo ha scommesso su loro portandoli ai Live, ha garantito che la band meneghina ha ancora molte carte da giocare.