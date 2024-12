Il gruppo LGBTQ+ del Manchester United è deluso dalla posizione dei giocatori sulla giacca arcobaleno

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-04 14:48:51 Ecco quanto riportato poco fa:IlSupporters’ Club ha espresso il suo disappunto per la decisione deidi non indossare giaccheappositamente create prima della partita di domenica contro l’Everton.The Athletic ha riferito questa mattina che idellohanno optato contro la mossa dopo che il difensore marocchino Noussair Mazraoui, che è musulmano, ha detto che non avrebbe indossato laper motivi religiosi.Per evitare che Mazraoui venisse preso di mira, gli altri membri della squadra hanno seguito il suo esempio, anche se l’Athletic ha riferito che non tutti nello spogliatoio erano contenti della decisione.Una dichiarazione dei Rainbow Devils in seguito al @AdamCrafton articolo in @TheAthleticFC https://t.