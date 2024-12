Zon.it - HUB&START, l’evento che promuove l’impreditorialità giovanile alla Camera di Commercio di Salerno

Il 5 e 6 dicembre a, presso la sede di via Clark delladi, si terràHub&Start, dedicato a giovani, studenti, aspiranti imprenditori e innovatori, promosso dall’Hub Retenell’ambito del progetto Rete del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Dipartimento delle Politiche Giovanili, in collaborazione con Invitalia.Innovazione e Imprenditorialità Durante le due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire gli incentivi per l’innovazione e l’autoimprenditorialità, incontrare esperti del settore e testimonianze di impresa, partecipare a workshop pratici e fare networking con altri giovani, startupper, professionisti e imprenditori.L’inizio delprenderà il via giovedì 5 dicembre alle 10 con l’introduzione a cura dell’Hub Manager Antonio Santoro e i saluti istituzionali del Vicepresidente delladidiGiuseppe Gallo.