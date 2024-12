Lanazione.it - Due spaccate in ventiquattr’ore. Nel mirino un centro estetico. E alla seconda il colpo va in porto

Leggi su Lanazione.it

In fondo in fondo se lo sentiva che,fine, i ladri sarebbero entrati. Ma era più di un sesto senso, quella di Beatrice era un’amara consapevolezza. "Perché in Darsena – dice – ne succedono tante, troppe". Tra vetri della auto sfondati, furtarelli,. E se non ce l’hanno fattaprima,i ladri sono riusciti ad introdursi all’interno del“Le Pleiadi“, all’angolo tra la via Savi e la via Trieste, di cui Beatrice Ghiselli è titolare. Già nella notte tra lunedì e martedì, infatti, qualcuno ha provato a sfondare la vetrina del negozio, assestando unsecco che il vetro antisfondamento, seppur gravemente danneggiato, ha assorbito. Reggendo l’urto. In un primo momento si è pensato ad un atto vandalico mai poi. Neppure 24 ore più tardi, però, è successo ancora.