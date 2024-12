Che bello vedervi così Shaila e Javier svolta al Grande Fratello | anche in casa si accorgono della novità

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tutto è sempre in evoluzione ale, sorpresa delle sorprese,il tanto discusso rapporto traè cambiato. Nelle ultime settimane si è, diciamo, rasserenato: complice l’assenza di Lorenzo Spolverato, che era in tugurio, i due si sono riavvicinati nella. Riavvicinati al punto che lei era preoccupatapossibile reazione del fidanzato.A poco dalla diretta di lunedì scorso, infatti, la ballerina si era confidata con le amiche delledicendosi un po’ timorosa di come avrebbe preso questa amicizia ritrovata Lorenzo. Che, in verità, non ha battuto ciglio non appena ha fatto ritorno tra gli altri. Anzi,lui sta provando a riallacciare un dialogo con il suo ex “rivale” in amore.Leggi: Lutto per Jessica Morlacchi, informata dal: tutti stretti a lei per la grave perditaGF,: ènellahanno deciso di tornare a scherzare e a prendersi in giro come all’inizio e la cosa ha fatto piacereai loro coinquilini.