Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, è stato ucciso a New York

Lutto nel mondo assicurativo americano.diHeathcare, azienda che si occupa di assicurazioni mediche, èa colpi d’arma da fuoco davanti all’hotel Hilton di New. Il manager èvittima di un agguato poco dopo le 7 del mattino (ora locale). Secondo quanto ricostruito, un uomo con il volto coperto l’ha colpito mentre stava entrando nell’hotel per un appuntamento di lavoro. Trasportato d’urgenza al Mount Sinai hospital in condizioni critiche, è morto poco dopo l’arrivo. Il killer lo ha atteso proprio davanti all’Hilton e, una volta compiuto l’omicidio, si è allontanato dalla scena (sembra in sella a una bicicletta).lavorava da 20 anni allae ne aveva assunto la guida da ceo nel 2021.Articolo completo:di, èa Newdal blog Lettera43